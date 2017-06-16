El Camino de Santiago en vídeo: de Santo Domingo de la Calzada a Belorado

El trayecto del Camino de Santiago que transcurre entre Santo Domingo de la Calzada y Belorado discurre por los confines de las tierras de La Rioja para avanzar por Castilla y León. El siguiente vídeo del Camino de Santiago descubre los encantos de este tramo.

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Camino de Santiago: de Santo Domingo de la Calzada a Belorado

En esta etapa abandonamos La Rioja para adentrarnos en la extensa Castilla y León, una región que recorreremos durante un par de semanas aproximadamente.

Al salir de Santo Domingo de la Calzada cruzamos el río Oja por un puente construido por el propio santo Domingo. Pasamos por Grañón, un pueblo del siglo IX y el último de nuestro camino por tierras riojanas.

Entramos en la primera localidad castellana, Redecilla del Camino, en la provincia de Burgos. La iglesia de la Virgen de la Calle guarda en su interior una pila bautismal románica del siglo XII.

Castildelgado, Viloria y Villamayor del Río serán las siguientes poblaciones antes de culminar la etapa en Belorado, un pueblo con varias iglesias destacables y una plaza Mayor soportalada. Acabamos la visita en el Paseo del Ánimo, un homenaje al peregrino a través de nombres ilustres que realizaron el Camino de Santiago.