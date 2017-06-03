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Donejakue bidea bideoan: Naieratik Santo Domingotarreraino
Egilea: Pablo Guiroy, Camino hacia Santiago | 2017/06/03
Done Jakue Bidearen zati hori Errioxatik igarotzen da, Najeratik Santo Domingo de la Calzada arte: mahastien, Errioxako herri xarmangarrien eta misterioz betetako katedralaren arteko ibilbidea. Bideo honetan, Naiera eta Santo Domingo arteko Donejakue Bideko etapa ikusiko dugu.
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Donejakue Bidea: Najeratik Santo Domingotik
Ibilbidea aldapa txiki batekin hasten da, eta mahastien artean sartzen gaitu berriro: XII. mendean lur horietan mahatsondoa lantzen zen eta ardoarekin saltzen zen. Etapa horrek ez du zailtasun handirik eta, Naieratik irten eta kilometro gutxira, lautada batek Azofrara eramango gaitu, 100 pertsonentzako aterpetxe bat duen herri txiki batera.
Zelaietan jarraitzen dugu eta Araneara iristen gara; han, udaberrian, koltza-landareen horitik tindatzen da zelaia. Hemendik Santo Domingo de la Calzada arte jaisten da tartea. Santo Domingo de la Rioja deritzonaren herri nagusietako bat da, eta XII. mendean loratu zen foruen kontzesioarekin. Hiri harresitu zaharra multzo historiko-artistiko izendatu zuten eta misterio bat gordetzen du: bere katedral erromanikoa Santo Domingoren hondakinak hartzeko eraiki zela esan dute, gaur egun bisita ditzakegula.