El Camino de Santiago en vídeo: de Nájera a Santo Domingo de la Calzada

Este tramo del Camino de Santiago transcurre por tierras de La Rioja, desde Nájera hasta Santo Domingo de la Calzada: un recorrido entre viñedos, pueblos riojanos con encanto y una catedral llena de misterios. En este vídeo descubrimos la etapa del Camino de Santiago entre Nájera y Santo Domingo.

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Camino de Santiago: de Nájera a Santo Domingo de la Calzada

La ruta comienza con una pequeña cuesta que nos mete de nuevo entre viñedos: ya en el siglo XII se cultivaba la vid en estas tierras y se comerciaba con su vino. La etapa no presenta grandes dificultades y, a los pocos kilómetros de salir de Nájera, una llanura nos lleva a Azofra, un pequeño pueblo con un albergue para 100 personas.

Seguimos entre campos y llegamos a Cirueña, donde en primavera el campo se tiñe del amarillo de las plantas de colza. Desde aquí, el tramo desciende hasta Santo Domingo de la Calzada, una de las principales poblaciones de la llamada La Rioja Alta, que floreció en el siglo XII con la concesión de los fueros. La antigua ciudad amurallada fue declarada conjunto histórico artístico y guarda un misterio: dicen que su catedral románica se erigió para acoger los restos de santo Domingo, que hoy podemos visitar.