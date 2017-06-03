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El camí de Sant Jaume en vídeo: de Nájera a Santo Domingo de la Calçada
Per Pablo Guiroy, Camino hacia Santiago | 03/06/2017
Aquest tram del Camí de Santiago transcorre per terres de La Rioja, des de Nájera fins a Santo Domingo de la Calçada: un recorregut entre vinyers, pobles de La Rioja amb encant i una catedral plena de misteris. En aquest vídeo descobrim l'etapa del Camí de Santiago entre Nájera i Santo Domingo.
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Camí de Santiago: de Nájera a Santo Domingo de la Calçada
La ruta comença amb una petita costa que ens fica de nou entre vinyers: ja al segle XII es conreava la vinya en aquestes terres i es comerciava amb el seu vi. L'etapa no presenta grans dificultats i, als pocs quilòmetres de sortir de Nájera, una plana ens porta a Azofra, un petit poble amb un alberg per 100 persones.
Seguim entre camps i arribem a Cirueña, on a la primavera el camp es tenyeix del groc de les plantes de colza. Des d'aquí, el tram descendeix fins a Santo Domingo de la Calçada, una de les principals poblacions de la trucada La Rioja Alta, que va florir al segle XII amb la concessió dels furs. L'antiga ciutat emmurallada va ser declarada conjunt històric artístic i guarda un misteri: diuen que la seva catedral romànica es va erigir per acollir les restes de sant Domingo, que avui podem visitar.