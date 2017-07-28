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Donejakue bidea bideoan: Hontanas del Camino
Egilea: Pablo Guiroy, Camino hacia Santiago | 2017/07/28
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Hontanas de Boadilla del Camino etapa
Zuhaitz gutxiko bideari egin behar diogu aurre, berotik edo euritik babesteko, baina ibilbideko etapa osoenetakoa da. Lehen kilometroak bideetatik eta errepidetik urrun San Anton komentura eta Castrojerizera iritsi arte.
Manzanoko Andre Mariaren elizak erromanikoa eta gotikoa konbinatzen ditu. Mostelares mendatera igoko gara hemendik, eta Tierra de Campos eskualdeko bista ederrak ikusiko ditugu? Espainiako bihozbera? Zazpi kilometro ditugu Piluerga ibairaino, eta Palentzia probintzian sartzeko zeharkatu dugu. Boadilla del Caminon, ez utzi ikusten biribilgune gotikoa eta Jasokundeko Andre Mariaren eliza. Udaberrian egin daitekeen etapa politenetakoa da. Udan kontu handiz ibili behar da beroarekin.