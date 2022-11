Camí de Santiago en vídeo: Hontanas a Boadilla del Camí

Recorda activar els subtítols en YouTube

Etapa Hontanas a Boadilla del Camí

Ens enfrontem a quilòmetres de camí amb escàs arbrat que permeti protegir-nos de la calor o la pluja, però és una de les etapes més completes del recorregut. Uns primers quilòmetres per camins i lluny de les carreteres fins a arribar al Convent de Sant Antón i Castrojériz.

La seva església de La nostra Senyora del Manzano combina el romànic i el gòtic. Des d'aquí ascendim a l'Alt de Mostelares i gaudim d'unes estupendes vistes de la comarca Terra de Campos, ?el graner d'Espanya?. Tenim set quilòmetres per aquests camps fins al riu Pisuerga, que ho creuem per entrar a la província de Palència. En Boadilla del Camí no deixeu de visitar el rotllo gòtic i l'església de Santa María de l'Asunción. És una de les etapes més boniques que es poden fer a la primavera. A l'estiu cal tenir molta cura amb la calor.