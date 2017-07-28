Camino de Santiago en vídeo: Hontanas a Boadilla del Camino

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Etapa Hontanas a Boadilla del Camino

Nos enfrentamos a kilómetros de camino con escaso arbolado que permita resguardarnos del calor o la lluvia, pero es una de las etapas más completas del recorrido. Unos primeros kilómetros por caminos y lejos de las carreteras hasta llegar al Convento de San Antón y Castrojériz.

Su iglesia de Nuestra Señora del Manzano combina el románico y el gótico. Desde aquí ascendemos al Alto de Mostelares y disfrutamos de unas estupendas vistas de la comarca Tierra de Campos, ?el granero de España?. Tenemos siete kilómetros por estos campos hasta el río Pisuerga, que lo cruzamos para entrar en la provincia de Palencia. En Boadilla del Camino no dejéis de visitar el rollo gótico y la iglesia de Santa María de la Asunción. Es una de las etapas más bonitas que se pueden hacer en primavera. En verano hay que tener mucho cuidado con el calor.