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Donejakue bidea bideoan: Agés eta Burgos artean
Egilea: Pablo Guiroy, Camino hacia Santiago | 2017/07/07
Agés eta Burgosen arteko Donejakue bideko etapak sorpresa ugari ditu: Atapuercako aztarnategi arkeologiko ospetsuek geraleku batetik Burgosko katedralera eramaten gaituzte. Bideo honetan, Done Jakueren Agés eta Burgos arteko tartea ikusteko sekretu eta gomendio guztiak ikusiko ditugu.
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El Camino bideoan: Agés eta Burgos artean
Frantziako Bidearen 12. etapa hasten da. Burgoseraino eramango gaitu, katedral gotikoa dela eta, Gizateriaren Ondare izendatua. Baina, lehenik eta behin, Atapuercatik pasatu beharko dugu, eta haren aztarnategi arkeologikoak Hezkuntzarako, Zientziarako eta Kulturarako Nazio Batuen Erakundeak (UNESCO) babestuta daude.
Atapuercako mendilerrora igotzeko, bi kilometroko bidea harriztatuta dago. Eta Matagrandeko gainaldetik, dagoeneko ikus dezakegu Burgos zeruertzean.
Pico ibaiaren bailaratik jaitsi daiteke hirira. Castañaresen, proposamen interesgarria da Arlanzón ibaia bilatzea eta Burgosko katedraleraino bere ibai-pasealekua erabiltzea. Asfaltoaren eta industrialdeen arteko bide ofiziala baino askoz atseginagoa da!
Burgosen, Santa Mariaren arkuak Plaza Nagusiari eta katedralari ematen die bidea. Harresitutako hiri zaharrean gaude.