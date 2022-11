El camí de Sant Jaume en vídeo: d'Agés a Burgos

L'etapa del Camí de Santiago que transcorre entre Agés i Burgos té sorpreses de tot tipus: des d'una parada pels famosos jaciments arqueològics d'Atapuerca fins a camins fluvials que ens porten a la catedral de Burgos. En aquest vídeo descobrim tots els secrets i recomanacions per gaudir del tram jacobeo entre Agés i Burgos.

Recorda activar els subtítols en YouTube

El Camí en vídeo: d'Agés a Burgos

Comença l'etapa 12 del Camí Francès que ens portarà fins a la ciutat de Burgos, famosa per la seva catedral gòtica, declarada Patrimoni de la Humanitat. Però primer haurem de passar per Atapuerca, els jaciments arqueològics del qual estan protegits per l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO).

L'ascens a la serra d'Atapuerca es fa per un camí empedrat durant dos quilòmetres. I des de l'alt de Matagrande, ja podem veure Burgos en l'horitzó.

El descens cap a la ciutat es pot fer per la vall del riu Pico. En Castañares, una proposta interessant és buscar el riu Arlanzón i usar el seu passeig fluvial fins a la catedral de Burgos. És molt més agradable que el camí oficial entre asfalt i polígons industrials!

Ja a Burgos, l'arc de Santa María dona pas a la plaça Major i la catedral. Estem a l'antiga ciutat emmurallada.