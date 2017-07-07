El Camino de Santiago en vídeo: de Agés a Burgos

La etapa del Camino de Santiago que transcurre entre Agés y Burgos tiene sorpresas de todo tipo: desde una parada por los famosos yacimientos arqueológicos de Atapuerca hasta caminos fluviales que nos llevan a la catedral de Burgos. En este vídeo descubrimos todos los secretos y recomendaciones para disfrutar del tramo jacobeo entre Agés y Burgos.

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El Camino en vídeo: de Agés a Burgos

Comienza la etapa 12 del Camino Francés que nos llevará hasta la ciudad de Burgos, famosa por su catedral gótica, declarada Patrimonio de la Humanidad. Pero primero tendremos que pasar por Atapuerca, cuyos yacimientos arqueológicos están protegidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El ascenso a la sierra de Atapuerca se hace por un camino empedrado durante dos kilómetros. Y desde el alto de Matagrande, ya podemos ver Burgos en el horizonte.

El descenso hacia la ciudad se puede hacer por el valle del río Pico. En Castañares, una propuesta interesante es buscar el río Arlanzón y usar su paseo fluvial hasta la catedral de Burgos. ¡Es mucho más agradable que el camino oficial entre asfalto y polígonos industriales!

Ya en Burgos, el arco de Santa María da paso a la plaza Mayor y la catedral. Estamos en la antigua ciudad amurallada.