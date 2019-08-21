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Birziklatzearekin kontzientziatutako Santiago Bidea
Egilea: ECOEMBES | 2019/08/21
Urtero, munduko hainbat tokitako milaka erromes animatzen dira Donejakue Bidea egitera. Bide hori, zerbaitegatik nabarmentzen bada, ibiltari bakoitzaren inguruan dabilen naturaren edertasunagatik da. Izaera hori hondakinik gabe egon dadin, Espainian ontzien birziklapena koordinatzen duen irabazi asmorik gabeko ingurumen-erakundeak duela lau urte sortu zuen “El Camino del Reciclaje” ingurumen-proiektua, ibilbide ospetsuan ingurune naturalak zaintzeak duen garrantzia indartzeko. Aurten helburu bera lortu nahi dute: datorren urtean, 2021ean izango den Konpostelano Urte Santuan, garai jasangarrienaren hasiera eta Donejakue bidearen historia birziklatzearen eta ingurumenaren alde egiteko konpromisoa hartzea.
Helburu hori betetzeko, aurten handitu egingo da jasangarritasunarekiko konpromisoa. Hala, erromesek “ekoaterpeak” aurkitu ahal izango dituzte bide frantsesetik igarotzean (Burgos, Palentzia, Leon, Lugo, A Coruña eta Errioxa), iparraldean (Asturias, Galizia eta Kantabria), Portugaldarra (Galizia), Ingelesa (Galizia) eta Lebaniego (Kantabria).
Bereizi, ibili, birziklatu
Proiektuaren helburua da bidaide bakoitzak hondakinak birziklatu eta bereiztea, Bidean zehar sortzen edo aurkitzen dituen hondakinak, eta, horrela, basurdearen ugalketa saihestea (gizakiak sortutako hondakinak eta naturan bertan behera utzitakoak). Keinu horrek, beti ere ezinbestekoa den arren, are garrantzi handiagoa hartzen du natur esparru paregabearen ibilbidean zehar.
Erromesei lan garrantzitsu horretan laguntzeko, Ecoembes 453 “Ecoindiateras”-rekin elkarlanean ari da, ospitaleak ostatu iraunkor bihur ditzaten. Horretarako, material ezberdinekin eta kanpaina zehatz-mehatz azaltzeko jarraibide guztiekin kita emango zaie.
Parte hartzen duten ostatu guztiek birziklatze horiko 2-4 ontzi dituzte, batez beste, eta plastikozko ontziak, latak eta brikak -eta urdinak– erabiltzen dituzte paperezko ontzietarako eta kartoietarako. Halaber, zenbat kilo birziklatu diren eta paperontziak astero husten dituzten aldien zenbaketa egin ahal izateko, ekoaterpeek egutegi bat dute, “ekoaholkuak” eta ingurumenerako egun giltzarriak barne hartzen dituena. “Ekotipak” dituzten pegatinak ere badituzte, adibidez “Itzali argia eta piztu zure alde oihartzuna”, “Itxi iturria ur xahuaren aurrean” edo “Bidea zirkularra izan dadila. Murriztu, berrerabili eta birziklatu”, Ekoerromesen konpromisoa Bidetik haratago joan dadin.
Bestalde, aurten Berrikuntza ere funtsezkoa izango da Birziklapenaren Bidean. Hala, erromesek oso bide bereziko lagun batekin egingo dute topo: A.I.R-e, birziklapenaren bot. Dagoeneko aktibo dago 'Camino del Reciclaje' web orria, eta Ekoerromesei lagunduko die bidaian sor dakizkiekeen birziklapenaren inguruko zalantzak argitzen.
Iraunkortasunaren aldeko zuhaitz bat
Birziklatze Bideko edizio honetako berrikuntzarik esanguratsuenetako bat Ekochinoko Konpostela da, birziklapenarekin duen konpromisoa ikusarazteko helburuarekin sortua. Horrela, bere Konpostelako Oihartzunetik ateratako argazkia, hiru zigilurekin (ekainean, Birziklatze Bidean parte hartzen duten aterpetxeetan, ekainean eta urrian), bertako zuhaitz bat landatuko da, Xacobea bidearen inguruko galiziar basoetan.