Un Camí de Santiago conscienciat amb el reciclatge

Cada any, milers de pelegrins procedents de diferents parts del món s'animen a realitzar el camí de Sant Jaume, una travessia que, si per alguna cosa destaca, és per la bellesa de la naturalesa que envolta a cada caminante durant els quilòmetres que recorre. A fi que aquesta naturalesa es mantingui lliure de residus, Ecoembes, l'organització mediambiental sense ànim de lucre que coordina el reciclatge d'envasos a Espanya, va crear fa quatre anys “El Camí del Reciclatge”, un projecte mediambiental que busca reforçar la importància de cuidar els entorns naturals al llarg de la famosa ruta. Aquest any, els seus esforços se centren a aconseguir un objectiu comú: que el proper Any Sant Compostelano, que serà en 2021, sigui l'inici de l'època més sostenible i compromesa amb el medi ambient i el reciclatge de la història de la ruta jacobea.

Per complir aquest objectiu, el compromís amb la sostenibilitat s'amplia aquest any. Així, els pelegrins podran trobar “ecoalbergues” al llarg de la travessia en el seu pas pel Camí Francès (Burgos, Palencia, León, Lugo, la Corunya i La Rioja), el del Nord (Astúries, Galícia i Cantàbria), el Portuguès (Galícia), l'Inglés (Galícia) i el Lebaniego (Cantàbria).

Separar, caminar, reciclar

El projecte té com a objectiu que cada caminante pugui reciclar i separar els residus que vagi generant o trobant al llarg del Camí i, així, evitar la proliferació de basuraleza (residus generats per l'ésser humà i abandonats en la naturalesa). Un gest que, encara que sempre és imprescindible, cobra encara més importància al llarg d'aquesta ruta que transcorre per un marc natural incomparable.

Per ajudar als pelegrins en aquesta important labor, Ecoembes col·labora amb un total de 453 “Ecoalbergues” per impulsar als hospitaleros al fet que converteixin els seus hostalatges en albergs sostenibles. Amb aquesta finalitat se'ls lliura un joc amb els diferents materials i amb totes les instruccions per explicar-los detalladament la campanya.

Tots els hostalatges participants estan equipats amb una mitjana de 2 a 4 galledes de reciclatge grocs –on es dipositen els envasos de plàstic, llaunes i briks- i blaves –destinats als envasos de paper i cartró-. Així mateix, amb la finalitat de poder recopilar les dades de quants quilos s'han reciclat i de realitzar un recompte de les vegades que buiden setmanalment les papereres, els “ecoalbergues” consten d'un calendari que també inclourà “ecoconsejos” i els dies clau per al medi ambient. També compten amb adhesius amb “ecotips” com per exemple “Apaga la llum i encén el teu costat ressò”, “Tanca l'aixeta davant el malbaratament d'aigua” o “Fes que el Camí sigui circular. Redueix, reutilitza i recicla” amb la finalitat que el compromís dels EcoPeregrinos vagi més enllà del Camí.

D'altra banda, aquest any també serà clau en el Camí del Reciclatge la innovació. D'aquesta manera, els pelegrins es trobaran amb un company de camí molt especial: A.I.R-i, el bot del reciclatge. Aquest bot pelegrí ja està actiu a la web Camino del Reciclatge ajudant als EcoPeregrinos a resoldre els dubtes entorn del reciclatge que els puguin sorgir en el seu viatge.

Un arbre per la sostenibilitat

Una de les novetats més significatives d'aquesta edició del Camí del Reciclatge és la Compostela de l'EcoPeregrino, que neix amb l'objectiu de donar visibilitat al seu compromís amb el reciclatge. Així, per cada persona que pugi una foto de la seva Compostela de l'EcoPeregrino amb tres segells (que podran obtenir en els alberguis participants del Camino Reciclatge durant els mesos de juny a octubre) amb el #EcoPeregrino en Instagram o Twitter, es plantarà un arbre autòcton en els boscos gallecs confrontants a la Ruta Xacobea.