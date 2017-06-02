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Bide Primitiboa: Gizateriaren Ondare ibilbidea
Egilea: Xunta de Galicia | 2017/06/02
Done Jakue Bideko Bide Primitiboa, Bide Ingelesa bezala, Unescoren Gizateriaren Ondare da 2015etik. Eta Bide Primitiboa deitzen zaio, lehen erromes-bidea baita zaharrena. Nola sortu zen Bide Primitiboa? Zein da zure ibilbidea? Artikulu honetan azalduko ditugu gai horiek.
Bide Primitiboa: nola sortu zen?
Bide Primitiboa Done Jakue bideko lehen erromes-bidea da, zaharrena. Lehen errege erromesa Alfontso Ii.a galaiko asturiarra izan zen hain zuzen: Casto: IX. mendearen lehen herenean Santiagora bidaiatu zuen, Konpostelan agertu berri ziren hondarrak apostoluarena benetan ziren egiaztatzeko.
Erregearen kausarekin erregearen debozioa erabakigarria izan zen gurtza berria finkatzeko. Baina ez hori bakarrik. Alfontso II.ak Santiagoren lehen eliza eraikitzeko agindu zuen, eta dohaintza egin zuen, Santiago, Antenaldarren monasterioa, aldarearen eskariei erantzuteko lehen monasterio monastikoa izan baitzen.
Bide Primitiboa herri astur-galaiko asko ibiltzen zen IX. mendean zehar, eta X-ren zati handi bat. Baina Espainiako eta Europako iparraldeko erromesak ere erakarri zituen.
Nolakoa da Done Jakue Bideko Bide Primitiboa?
Bide Primitiboa zailtasun txikikotzat jotzen da. Gainera, abiapuntu ezin hobea da ezagutzen den lehen ibilbidearen bidea ezagutzeko. Bide Primitiboak 13 etapa ditu, baina Orreagatik ateratzen den ibilbidea beti izan da erosoena, azpiegitura eta zerbitzuen ikuspegitik.
Ibilbide hau Oviedo (Asturias) eta Santiago hiria lotzen ditu. Eta bere erakargarritasunetako bat da galtzada erromatar galtzadetatik igarotzen dela hein handi batean.
Egungo ibilbideak jatorrizkoa irudikatzen du: Oviedoko zati bat, Las Regueras, Grado, Salas, Tineo, Pola de Allande eta Grandas de Salimeren eskutik. Hortik aurrera Lugon sartuko da Aceboko portutik, eta Frantziako bidearekin bat egingo du, Palas de Reirekin.