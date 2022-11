El Camí Primitiu: un passeig Patrimoni de la Humanitat

El Camí Primitiu del Camí de Santiago, com el Camí Inglés, és Patrimoni de la Humanitat de la Unesco des de 2015. I es denomina Camí Primitiu perquè es tracta de la primera ruta de peregrinació, la més antiga. Com va sorgir el Camí Primitiu? Quin és el seu recorregut? En aquest article revelem aquestes qüestions.

El Camí Primitiu: com va néixer?

El Camí Primitiu figura com la primera ruta de peregrinació del Camí de Santiago, la més antiga. El primer rei pelegrí va ser precisament el monarca àstur-galaico Alfonso II el Cast: en el primer terç del segle IX, va viatjar a Santiago per confirmar si les restes que acabaven d'aparèixer en Compostela eren realment els de l'Apòstol.

La devoció del rei amb la causa jacobea va ser decisiva per cimentar el nou culte. Però no solament això. Alfonso II va manar construir la primera església de Santiago i va fer donacions per la qual va anar la primera comunitat monàstica destinada a atendre les demandes del culte en l'altar de Santiago, el monestir d'Antealtares.

El Camí Primitiu va ser un itinerari molt freqüentat pel poble àstur-galaico durant el segle IX i bona part del X. Però també va atreure a pelegrins del nord d'Espanya i Europa.

Com és el Camí Primitiu del Camí de Santiago?

El Camí Primitiu es considera de dificultat baixa. A més, constitueix el punt de partida perfecte per descobrir la senda del primer trajecte conegut. El Camí Primitiu consta de 13 etapes, encara que l'itinerari que surt des de Roncesvalles sempre ha estat el més còmode, des del punt de vista de la infraestructura i serveis.

Aquesta ruta enllaça Oviedo (Astúries) amb la ciutat de Santiago de Compostel·la. I un dels seus grans atractius radica en el fet que el seu recorregut transcorre en bona part per calçades romanes.

L'itinerari actual reprodueix l'original: part d'Oviedo i travessa Astúries pels Reguerons, Grau, Sales, Tineo, Pola d'Allande i Grandas de Salime. A partir d'aquí entra a Lugo pel port de l'Acebo i enllaça amb el Camí francès, en Pales de Rei.