El Camino Primitivo: un paseo Patrimonio de la Humanidad

El Camino Primitivo del Camino de Santiago, como el Camino Inglés, es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 2015. Y se denomina Camino Primitivo porque se trata de la primera ruta de peregrinación, la más antigua. ¿Cómo surgió el Camino Primitivo? ¿Cuál es su recorrido? En este artículo revelamos estas cuestiones.

El Camino Primitivo: ¿cómo nació?

El Camino Primitivo figura como la primera ruta de peregrinación del Camino de Santiago, la más antigua. El primer rey peregrino fue precisamente el monarca astur-galaico Alfonso II el Casto: en el primer tercio del siglo IX, viajó a Santiago para confirmar si los restos que acababan de aparecer en Compostela eran realmente los del Apóstol.

La devoción del rey con la causa jacobea fue decisiva para cimentar el nuevo culto. Pero no solo eso. Alfonso II mandó construir la primera iglesia de Santiago e hizo donaciones para la que fue la primera comunidad monástica destinada a atender las demandas del culto en el altar de Santiago, el monasterio de Antealtares.

El Camino Primitivo fue un itinerario muy frecuentado por el pueblo astur-galaico durante el siglo IX y buena parte del X. Pero también atrajo a peregrinos del norte de España y Europa.

¿Cómo es el Camino Primitivo del Camino de Santiago?

El Camino Primitivo se considera de dificultad baja. Además, constituye el punto de partida perfecto para descubrir la senda del primer trayecto conocido. El Camino Primitivo consta de 13 etapas, aunque el itinerario que sale desde Roncesvalles siempre ha sido el más cómodo, desde el punto de vista de la infraestructura y servicios.

Esta ruta enlaza Oviedo (Asturias) con la ciudad de Santiago de Compostela. Y uno de sus grandes atractivos radica en el hecho de que su recorrido transcurre en buena parte por calzadas romanas.

El itinerario actual reproduce el original: parte de Oviedo y atraviesa Asturias por Las Regueras, Grado, Salas, Tineo, Pola de Allande y Grandas de Salime. A partir de aquí entra en Lugo por el puerto del Acebo y enlaza con el Camino francés, en Palas de Rei.