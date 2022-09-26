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2022an eguneratuak gure Consumer Gidako bide guztiak
2022/09/26
Eroski Consumer Santiago Bideko Gidan erakusten dizkizuegun bide guztiak eguneratu ditugu!
Alex González kolaboratzaileari esker, gure webgunean argitaratutako bide guztien etapa guztiak eguneratu ditugu 2022an.
Aterpetxeetako informazioa eguneratzen jarraitzen dugu ospitalekoek bidaltzen diguten heinean, eta zuen iruzkinak eta argazkiak argitaratzen jarraituko dugu gida hau eguneratuta edukitzeko.
Gogoratu Eroski Consumer Santiago Bidearen Gidatik informazioa besterik ez dugula eskaintzen eta ahalik eta praktikoena izan dadin saiatzen garela.
Mila esker gure web orria jarraitzeagatik, eta espero dugu eskaintzen dugun informazioa zuentzat interesgarria izango dela.
Guk informazioa eguneratzen jarraituko dugu.
Zuek jarraitu iruzkintzen!