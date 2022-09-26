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Actualitzats en 2022 tots els camins de la nostra Guia Consumer
26/09/2022
Hem acabat amb l'actualització de tots els camins que us vam mostrar en la nostra Guia del Camí de Santiago Eroski Consumer!
Gràcies al nostre col·laborador Alex González, al llarg de 2022 hem actualitzat totes les etapes de tots els camins publicats en la nostra web.
Continuem actualitzant la informació dels albergs a mesura que ens l'envien els propis hospitaleros i continuarem publicant els vostres comentaris i les vostres fotografies per a mantenir actualitzada aquesta guia.
Recordem que, des de la Guia del Camí de Santiago Eroski Consumer, només oferim informació i intentem que sigui el més pràctica possible.
Gràcies per seguir la nostra web i esperem que la informació que oferim sigui del vostre interès.
Nosaltres continuarem actualitzant la informació.
Vosaltres continueu comentant!