Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·

Actualizados en 2022 todos los caminos de nuestra Guía Consumer

26/09/2022

Actualizados en 2022 todos los caminos de nuestra Guía Consumer

¡Hemos terminado con la actualización de todos los caminos que os mostramos en nuestra Guía del Camino de Santiago Eroski Consumer!

Gracias a nuestro colaborador Alex González, a lo largo de 2022 hemos actualizado todas las etapas de todos los caminos publicados en nuestra web.

Seguimos actualizando la información de los albergues a medida que nos la envían los propios hospitaleros y seguiremos publicando vuestros comentarios y vuestras fotografías para mantener actualizada esta guía.

Recordamos que, desde la Guía del Camino de Santiago Eroski Consumer, sólo ofrecemos información e intentamos que sea lo más práctica posible.

Gracias por seguir nuestra web y esperamos que la información que ofrecemos sea de vuestro interés.

Nosotros seguiremos actualizando la información.

¡Vosotros seguid comentando!

Artículos relacionados