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Bide Frantsesa Iruñetik Garesera

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Puente aterpea

Konexiorik gabe erabilgarri
127
0
Puente aterpea

Foruen pasealekua, 57
Gares (Nafarroa)

661 705 642

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Adela eta Jimmi

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Iruñetik Garesera Etapa 4

Iruñetik Garesera

km 24,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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