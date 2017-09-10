Bide Frantsesa Iruñetik Garesera
Foruen pasealekua, 57
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Puente aterpea
Konexiorik gabe erabilgarri
1270
Foruen pasealekua, 57
Gares (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Adela eta Jimmi
Oharrak:
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