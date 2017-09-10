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Camí Francès Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

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Alberg Puente

Disponible sense connexió
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Alberg Puente

Passeig dels Furs, 57
Puente la Reina (Navarra)

661 705 642

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Adela i Jimmi

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

km 24,0
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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