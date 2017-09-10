Camí Francès Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
Passeig dels Furs, 57
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Alberg Puente
Disponible sense connexió
1270
Passeig dels Furs, 57
Puente la Reina (Navarra)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Adela i Jimmi
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 4
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
km 24,0
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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