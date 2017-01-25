Bide Frantsesa Hontanas - Boadilla del Camino etapa
Santa Maria kalea, z/g
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Zubi Fiteroko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
510
Santa Maria kalea, z/g
Itero de la Vega
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Roberto Gallardo
Oharrak: Aterpetxean denda txiki bat dago elikadurarekin.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 14
Hontanas - Boadilla del Camino etapa
km 28,5
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak