Camí Francès Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí
C/ Santa María, s/n
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Alberg Puente Fitero
Disponible sense connexió
510
C/ Santa María, s/n
Itero de la Vega
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Roberto Gallardo
Observacions: Hi ha una petita tenda en l'alberg amb alimentació.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 14
Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí
km 28,5
Temps 08H 40’
Dificultat mitjana
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