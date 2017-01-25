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Camí Francès Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí

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Alberg Puente Fitero

Disponible sense connexió
51
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Albergue puente fitero

C/ Santa María, s/n
Itero de la Vega

979 15 18 22

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Roberto Gallardo

Observacions: Hi ha una petita tenda en l'alberg amb alimentació.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí Etapa 14

Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí

km 28,5
Temps 08H 40’
Dificultat mitjana
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