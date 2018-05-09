Iparraldeko Bidea Donostia-Donostiatik Zarautzerako etapa
Gipuzkoa etorbidea, 59
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Zarautz hostel
Konexiorik gabe erabilgarri
370
Gipuzkoa etorbidea, 59
Zarautz (Gipuzkoa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Eugenia eta Claudio
Oharrak: Minusbaliatuendako irisgarria. Bainugela eta logela egokitua eta jasogailua.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 2
Donostia-Donostiatik Zarautzerako etapa
km 20,3
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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