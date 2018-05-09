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Camí del Nord Etapa de Sant Sebastià-Donostia a Zarautz

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Zarautz Hostel

Disponible sense connexió
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Zarautz hostel

Avinguda Guipúscoa, 59
Zarautz (Guipúscoa)

943 83 38 93, 639 740 620

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Eugenia i Claudio

Observacions: Accesible a minusvàlids. Bany i habitació adaptada i elevador.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Sant Sebastià-Donostia a Zarautz Etapa 2

Etapa de Sant Sebastià-Donostia a Zarautz

km 20,3
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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