Bide Frantsesa O Cebreirotik Triacastelara bitarteko etapa
Herriaren sarreran ezkerrean, zelai zabal baten aurrean
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Triacastelako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1470
Herriaren sarreran ezkerrean, zelai zabal baten aurrean
Triakastela (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Xabier zuria
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 25
O Cebreirotik Triacastelara bitarteko etapa
km 21,1
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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