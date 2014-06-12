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Camino Francés Etapa de O Cebreiro a Triacastela

Albergue de Triacastela

Disponible sin conexión
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04 albergue de triacastela

A la entrada del pueblo a la izquierda, frente a un amplio prado
Triacastela (Lugo)

Carece de teléfono de información al peregrino

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue: Javier blanco

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de O Cebreiro a Triacastela Etapa 25

Etapa de O Cebreiro a Triacastela

km 21,1
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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