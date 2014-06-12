Camino Francés Etapa de O Cebreiro a Triacastela
A la entrada del pueblo a la izquierda, frente a un amplio prado
Albergue de Triacastela
Disponible sin conexión
182173
A la entrada del pueblo a la izquierda, frente a un amplio prado
Triacastela (Lugo)
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue: Javier blanco
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 25
Etapa de O Cebreiro a Triacastela
km 21,1
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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