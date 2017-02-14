Bide Frantsesa Orreagatik Zubirirako etapa
Murelu kalea, 12
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Suseia aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
880
Murelu kalea, 12
Zubiri (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sara Bonal García eta Raúl Escalada Pardo
Oharrak: irekia. Oraingoz ez dira erkidegoko afaria eskaintzen ari. Prezioak ostatuan bakarrik, gosaria kanpo.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 2
Orreagatik Zubirirako etapa
km 21,5
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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