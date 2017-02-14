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Bide Frantsesa Orreagatik Zubirirako etapa

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Suseia aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
88
0
Albergue suseia

Murelu kalea, 12
Zubiri (Nafarroa)

679 667 603

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sara Bonal García eta Raúl Escalada Pardo

Oharrak: irekia. Oraingoz ez dira erkidegoko afaria eskaintzen ari. Prezioak ostatuan bakarrik, gosaria kanpo.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Orreagatik Zubirirako etapa Etapa 2

Orreagatik Zubirirako etapa

km 21,5
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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