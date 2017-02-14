Albergue Suseia

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Sara Bonal García y Raúl Escalada Pardo

Observaciones: Abierto. De momento no están ofreciendo cena comunitaria Precios en solo alojamiento , no incluido el desayuno