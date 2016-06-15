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Portugalgo Bidea Tuitik O Porriñora

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Santo Domingo aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
24
0
Albergue santo domingo

Antero Rubín kalea, 20 (Bidearen ondoan)
Tui (Pontevedra)

650 820 685

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Esther

Oharrak: Bi izarreko aterpetxe pribatua.

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Tuitik O Porriñora Etapa 1

Tuitik O Porriñora

km 18,0
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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