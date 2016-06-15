Portugalgo Bidea Tuitik O Porriñora
Antero Rubín kalea, 20 (Bidearen ondoan)
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Santo Domingo aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
240
Antero Rubín kalea, 20 (Bidearen ondoan)
Tui (Pontevedra)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Esther
Oharrak: Bi izarreko aterpetxe pribatua.
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