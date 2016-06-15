Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Portuguès Etapa de Tui a O Porriño

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg Santo Domingo

Disponible sense connexió
24
0
Albergue santo domingo

C/ Antero Rubín, 20 (al costat del Camí)
Tui (Pontevedra)

650 820 685

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Esther

Observacions: Albergui privat amb categoria dos estels.

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa de Tui a O Porriño Etapa 1

Etapa de Tui a O Porriño

km 18,7
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies