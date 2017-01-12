Bide Frantsesa El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa
Eliza kalea, 3 (Plaza Mesoiko izkina)
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Santa Klara aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
3170
Eliza kalea, 3 (Plaza Mesoiko izkina)
Leongo Errege Bideko Bercianoak
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Rosa Fures
Oharrak: Behin herrira iritsitakoan, aterpeko ateraino daramaten gezi berde batzuk.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 17
El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa
km 30,6
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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