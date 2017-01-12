Camino Francés Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero
C/ Iglesia, 3 (Esquina Plaza Mesón)
Albergue Santa Clara
Disponible sin conexión
34694
C/ Iglesia, 3 (Esquina Plaza Mesón)
Bercianos del Real Camino (León)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Rosa Fures
Observaciones: Una vez en el pueblo, unas flechas de color verde que llevan hasta la puerta del albergue.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 17
Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero
km 30,6
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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