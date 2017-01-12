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Camino Francés Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero

Albergue Santa Clara

Disponible sin conexión
346
94
Albergue santa clara

C/ Iglesia, 3 (Esquina Plaza Mesón)
Bercianos del Real Camino (León)

605 839 993, 987 78 43 14

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Rosa Fures

Observaciones: Una vez en el pueblo, unas flechas de color verde que llevan hasta la puerta del albergue.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero

km 30,6
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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