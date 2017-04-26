Bide Frantsesa Zubiritik Iruñerako etapa
Sorandi kalea, 5-7
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San Nikolas aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
4790
Sorandi kalea, 5-7
Larrasoaña (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Olav eta Leire
Oharrak:
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