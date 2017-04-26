Camino Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
Calle Sorandi, 5-7
Albergue San Nicolás
Disponible sin conexión
49943
Calle Sorandi, 5-7
Larrasoaña (Navarra)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Olav y Leyre
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 3
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
km 20,4
Tiempo 04H 30’
Dificultad Baja
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