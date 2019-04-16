Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Negreira a Olveiroa etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Ponte Olveira aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
1184
0
Albergue ponte olveira

Ponte Olveira-Mallón, 3
Ponte Olveira-Mallón (Concello de Mazaricos)

+34 666 95 02 23

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mabel Lopez

Oharrak:

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Negreira a Olveiroa etapa Etapa 2

Negreira a Olveiroa etapa

km 33,4
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

Honela ikusten dute erromesek Ponte Olveira aterpetxea

Ikusi denak

Bidali zure argazkiak!