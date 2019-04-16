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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

Albergue Ponte Olveira

Disponible sin conexión
1196
11
Albergue ponte olveira

Ponte Olveira-Mallón, 3
Ponte Olveira-Mallón (Concello de Mazaricos)

+34 666 95 02 23

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Mabel Lopez

Observaciones:

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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