Bide Frantsesa Zubiritik Iruñerako etapa
Navarrería kalea, 35, behea
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Plaza Katedraleko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
3170
Navarrería kalea, 35, behea
Iruña
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Erregeak eta Ibai
Oharrak:
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