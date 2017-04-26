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Camino Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

Albergue Plaza Catedral

Disponible sin conexión
345
40
Albergue Plaza Catedral

C/ Navarrería, 35, bajo
Pamplona

620 913 968

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Reyes e Ibai

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Tiempo 04H 30’
Dificultad Baja
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