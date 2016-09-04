Bide Frantsesa Portomarinetik Palas de Reirako etapa
Castruma, 2
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Ortiz aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
90
Castruma, 2
Castruma (Concello de Por convencín)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Esther Ortiz Flores
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 28
Portomarinetik Palas de Reirako etapa
km 25,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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