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Camí Francès Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei

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Alberg Ortiz

Disponible sense connexió
9
0
Albergue ortiz

Castromaior, 2
Castromaior (Concello de Portomarín)

982 09 94 16, 625 668 991

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Esther Ortiz Flores

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei Etapa 28

Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei

km 25,0
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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