Portugalgo Bidea Caldas de Reisetik Padronera etapa
Vilar, 40-A Escravitude
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O Lagar de Jesús
Konexiorik gabe erabilgarri
70
Vilar, 40-A Escravitude
Errolda
Aterpetxearen jabegoa: Jose Ramon
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Ramon Castro
Oharrak:
Portugalgo bidea
Etapak 6
km 117,9
Etapa 5
Caldas de Reisetik Padronera etapa
km 18,5
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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