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Portugalgo Bidea Caldas de Reisetik Padronera etapa

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O Lagar de Jesús

Konexiorik gabe erabilgarri
7
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Albergue o lagar de jesus

Vilar, 40-A Escravitude
Errolda

881 060 708

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Jose Ramon

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Ramon Castro

Oharrak:

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Caldas de Reisetik Padronera etapa Etapa 5

Caldas de Reisetik Padronera etapa

km 18,5
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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