Camí Portuguès Etapa de Caldas de Reis a Padró
Vilar, 40-A Escravitude
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O Almàssera de Jesús
Disponible sense connexió
80
Vilar, 40-A Escravitude
Padró
Propietat de l'alberg: José Ramón
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Ramón Castro
Observacions:
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 5
Etapa de Caldas de Reis a Padró
km 18,5
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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