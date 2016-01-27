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Bide Frantsesa El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa

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Moratinos aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue hostal moratinos

Errege kalea, 12
Moratinoak (Palentzia)

665755208

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Daniel Pedrosa

Oharrak: Hostal lizentziaz gain, beste bat ere badu, Done Jakue bideko goi mailako aterpetxea.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa Etapa 17

El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa

km 30,6
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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