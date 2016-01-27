Bide Frantsesa El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa
Errege kalea, 12
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Moratinos aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
110
Errege kalea, 12
Moratinoak (Palentzia)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Daniel Pedrosa
Oharrak: Hostal lizentziaz gain, beste bat ere badu, Done Jakue bideko goi mailako aterpetxea.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 17
El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa
km 30,6
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak