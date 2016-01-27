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Camí Francès Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero

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Alberg Moratinos

Disponible sense connexió
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Albergue hostal moratinos

Carrer Real, 12
Moratinos (Palència)

665755208

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Daniel Pedrosa

Observacions: A més de llicència d'Hostal té una altra com a Alberg Superior del Camí de Santiago.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero

km 30,6
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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