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Bide Frantsesa Gares - Lizarra etapa

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Lorcako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
54
0
Albergue lorca

Kale Nagusia, 40
Lorca (Nafarroa)

948 54 11 90

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Partikularra

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Ramon Echeverría

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Gares - Lizarra etapa Etapa 5

Gares - Lizarra etapa

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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