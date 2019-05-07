Bide Frantsesa Gares - Lizarra etapa
Kale Nagusia, 40
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Lorcako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
540
Kale Nagusia, 40
Lorca (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Partikularra
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Ramon Echeverría
Oharrak:
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