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Camino Francés Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

Albergue de Lorca

Disponible sin conexión
71
52
Albergue lorca

Calle Mayor, 40
Lorca (Navarra)

948 54 11 90

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Particular

Persona encargada de atender el albergue: José Ramón Echeverría

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra Etapa 5

Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

km 22,0
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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