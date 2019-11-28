Bide Frantsesa Gares - Lizarra etapa
Santiago plaza, 41
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Lizarrako aterpetxea Hostel
Konexiorik gabe erabilgarri
10
Santiago plaza, 41
Lizarra
Aterpetxearen jabegoa: Alda Castilla SL
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose
Oharrak:
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