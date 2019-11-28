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Camí Francès Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

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Alberg Alda Estella Hostel

Disponible sense connexió
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Foto Estella

Plaza de Santiago 41
Estella / Lizarra

948030139 – 622194890

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Alda Castella S.L.

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jose

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra Etapa 5

Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

km 22,0
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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