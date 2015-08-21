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Bide Frantsesa Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa

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Leo aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
113
0
Albergue leo

Ribadeo kalea (Uraren kalea), 10 (Bidearen trazadura berean)
Villafranca del Bierzo (Leon)

987 54 26 58, 658 049 244

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria eta Angela

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa Etapa 23

Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa

km 24,1
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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