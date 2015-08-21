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Camino Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

Albergue Leo

Disponible sin conexión
125
166
Albergue leo

C/ Ribadeo (Calle del Agua), 10 (en el mismo trazado del Camino)
Villafranca del Bierzo (León)

987 54 26 58, 658 049 244

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: María y Ángela

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo Etapa 23

Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

km 24,1
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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